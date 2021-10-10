Талибы предупредили США о проблемах в случае дестабилизации власти в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа".

"Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы", - заявил афганскому информационному агентству Bakhtar Амир Хан Моттаки, назначенный талибами исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве страны.

Моттаки отметил, что дестабилизация "может привести к проблемам для народа", а также подчеркнул, что Афганистану следует оказать помощь в кампании вакцинации против коронавируса.

Он сделал это заявление по итогам субботних прямых переговоров с американскими представителями в столице Катара Дохе - первых после вывода США войск из Афганистана.

Американскую делегацию возглавляет заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, в ее состав входят также заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Уэст и представитель Агентства США по международному развитию.

"Эта встреча не посвящена признанию легитимности (правительства талибов - ИФ). Мы по-прежнему ясно понимаем, что любая легитимность должна быть завоевана собственными действиями талибов", - сказал журналистам на условиях анонимности представитель Госдепартамента США.

В первый день переговоры, как сообщил американский Госдеп, были сосредоточены на безопасном выезде из Афганистана для американских и других иностранных граждан, а также афганцев, находящихся в группе риска. Обсуждались международные требования к талибам, касающиеся формирования инклюзивного правительства, уважения прав женщин и меньшинств, растущий гуманитарный кризис в Афганистане.

В воскресенье, как планируется, переговоры будут продолжены.