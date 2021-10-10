Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 10.10.2021 09:44

На Украине за сутки зафиксировано более 11,3 тыс. новых случаев СOVID-19 - Минздрав

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 тыс. 344 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели2 тыс. 581 человек, 162 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"Зафиксировано 11 тыс. 344 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 149, медработников - 122). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3 тыс. 712 человек; летальных случаев - 162; выздоровели- 2 тыс. 581 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 9 октября было зафиксировано 15 тыс. 908 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели2 млн 541 тыс. 257 человек, выздоровели2 млн 290 тыс. 427 человек, летальных случаев - 58 тыс. 493.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]