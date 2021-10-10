На Украине за сутки зафиксировано более 11,3 тыс. новых случаев СOVID-19 - Минздрав

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 тыс. 344 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели2 тыс. 581 человек, 162 скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"Зафиксировано 11 тыс. 344 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 149, медработников - 122). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3 тыс. 712 человек; летальных случаев - 162; выздоровели- 2 тыс. 581 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 9 октября было зафиксировано 15 тыс. 908 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели2 млн 541 тыс. 257 человек, выздоровели2 млн 290 тыс. 427 человек, летальных случаев - 58 тыс. 493.
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