Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

По данным чешского Статистического управления, опубликованным по результатам подсчета всех голосов, на выборах в парламент партия нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша потерпела поражение.
Управление информировало, что центристское движение Бабиша "Акция недовольных граждан" (АНО) набрала 27,1% голосов, в то время как оппозиционный альянс - 27,8%.
В этом случае оппозиция может рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте.
В то же время, АНО остается самой мощной отдельно взятой партией Чехии: она может получить в парламенте более 70 мест.
Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.
При этом чешский премьер, комментируя эту публикацию, заявил в свою защиту, что "не сделал ничего незаконного".
"Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил Бабиш.
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