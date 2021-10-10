ВМС Азербайджана проведут командно-штабные учения

11 октября в азербайджанском секторе Каспия стартуют командно-штабные учения Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

"В учениях примут участие военные корабли и спецназ ВМС, которые выполнят задания по защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Учения продлятся до 13 октября.

А.Салаева