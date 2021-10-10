Самолет с парашютистами потерпел крушение в Татарстане

Самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в районе Мензелинска потерпел крушение L-410. На борту 23 человека - 21 парашютист и 2 члена экипажа", - сказал источник.

Судьба людей неизвестна.

Let L 410 Turbolet- легкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice. В ноябре 2018 года в России был выпущен первый самолёт L 410, собранный на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге. Сборочный цех УЗГА площадью 12,5 тысяч квадратных метров позволяет производить серийный выпуск L-410 до 20 самолетов в год.