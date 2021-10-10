В МЧС подтверждают информацию о крушении самолета в Татарстане

Легкомоторный самолет упал в татарстанском Мензелинске в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 9:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолёта около базы РЭС в городе Мензелинске. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в Татарстане. По предварительным данным, погибли 19 человек, судьба еще троих неизвестна.