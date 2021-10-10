Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане - МЧС

Из упавшего самолета в Мензелинском районе Татарстана извлечены семь человек с признаками жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Семь человек с признаками жизни деблокированы из салона самолета", - говорится в сообщении.

"Пожарно-спасательные подразделения на месте, на борту находилось 23 человека, проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы", - сказали в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в Татарстане.

По данным другого источника агентства, потерпевший крушение L-410 с бортовым номером F-94591 с февраля 2014 года эксплуатируется Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России).

По словам источника, самолет изготовлен в апреле 1987 года, тогда же он выполнил первый полет.