Глава Минобороны Армении вылетел с визитом в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Москву.

"10 октября министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился в Россию с рабочим визитом", - сообщает пресс-служба Минобороны.

О целях и повестке визита не сообщается.