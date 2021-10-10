Глава Минобороны Армении вылетел с визитом в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Москву.
"10 октября министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился в Россию с рабочим визитом", - сообщает пресс-служба Минобороны.
О целях и повестке визита не сообщается.
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