В России более 28,6 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 28 тыс. 647 случаев, скончались 962 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 647 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 421 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Количество новых выявлений COVID-19 в воскресенье на 715 ниже, чем в субботу: накануне сообщалось о 29 тыс. 362 случаях, что почти соответствовало максимальным значениям за пандемию, отмеченным 24 декабря 2020 года.

В Москве также отмечено снижение суточной заболеваемости: выявлено 4 тыс. 610 новых заболевших, в субботу сообщалось о 6 тыс. 001 случае. Снижение составило 23%.

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировано 2 тыс. 822 заражения коронавирусом, в Московской области - 2 тыс. 026 случаев. В этих регионах продолжается прирост заболеваемости.

За минувшие сутки в РФ от COVID-19 умерли 962 пациента (968 в субботу).

Больше всего смертей в Москве - 72, в Петербурге - 64, в Свердловской области - 44.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 775 тыс. 365 случаев коронавирусной инфекции, 216 тыс. 415 умерших и 6 млн 858 тыс. 119 выписанных, в том числе 17 тыс. 274 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 177 в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 196,8 млн тестов на COVID-19, из них 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 451 тыс. 346 человек.