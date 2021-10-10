Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.10.2021 12:34

МЧС: 15 человек погибли, семеро выжили в авиакатастрофе в Татарстане

Число погибших при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане достигло 15, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что, по уточненным данным, всего на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

На месте происшествия работают более 50 человек и 17 единиц техники. В МЧС отметили, что на базе Главного управления МЧС России по республике открыт телефон горячей линии 8-(843)288-45-63.

Пострадавшие в результате крушения самолета транспортируются в больницы Набережных Челнов и Казани, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона. "5 пострадавших транспортируются в БСМП г. Набережные Челны, 1 пациент - в Республиканскую клиническую больницу Минздрава РТ", - сказал собеседник агентства.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что катастрофа самолета L-410 в Татарстане унесла жизни 16 человек. "По уточненным данным погибли 16 человек", - сказал источник.

Как сообщалось, в Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]