МЧС: 15 человек погибли, семеро выжили в авиакатастрофе в Татарстане

Число погибших при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане достигло 15, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что, по уточненным данным, всего на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

На месте происшествия работают более 50 человек и 17 единиц техники. В МЧС отметили, что на базе Главного управления МЧС России по республике открыт телефон горячей линии 8-(843)288-45-63.

Пострадавшие в результате крушения самолета транспортируются в больницы Набережных Челнов и Казани, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона. "5 пострадавших транспортируются в БСМП г. Набережные Челны, 1 пациент - в Республиканскую клиническую больницу Минздрава РТ", - сказал собеседник агентства.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что катастрофа самолета L-410 в Татарстане унесла жизни 16 человек. "По уточненным данным погибли 16 человек", - сказал источник.

Как сообщалось, в Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ.