МИД Азербайджана соболезнует России в связи с крушением самолета в Татарстане

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Республике Татарстан.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

10 октября в Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба ДОСААФ. По данным МЧС РФ, 15 человек погибли, семеро пострадали.

А.Салаева