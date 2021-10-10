Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России увеличилось до 32

Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области России увеличилось до 32.
"Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", - сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья в своем Telegram-канале в воскресенье.
Ранее сообщалось о 30 погибших.
"За прошедшие сутки выявлена точка нелегальной продажи суррогатной продукции. Благодаря слаженным действиям медиков и полиции была выявлена цепочка и установлена точка", - говорится в сообщении.
Между тем, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Оренбуржья сообщает, что в воскресенье в Октябрьском районом суде Орска рассматривается ходатайство об аресте шестого подозреваемого в сбыте суррогата.
Кроме того, в понедельник, 11 октября, будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для еще одного задержанного.
"Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому городскому округу, трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11 октября запланировано избрание меры пресечения", - сообщает пресс-служба.
В свою очередь, региональный Минздрав сообщает, что в городе Орске работают специалисты из Башкирии: реаниматологи и токсикологи, имеющие большой опыт в оказании помощи при подобных отравлениях.
7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.
Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).
По подозрению в совершении преступления задержаны девять человек, пять из них арестованы.
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