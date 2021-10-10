Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 10.10.2021 13:19

Гадрут станет международным культурно-историческим центром - Алиев

Власти Азербайджана планируют восстановить поселок Гадрут (Карабахский регион страны) и превратить его в международный культурно-туристический центр, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Историческая часть Гадрута будет восстановлена. (…) мы намерены превратить Гадрут в международный культурный и туристический центр», - сказал Алиев на встрече с общественностью Ходжавендского района.

По его словам, экономическое развитие поселка и Ходжавендского района будет связано с сектором АПК – растениеводством, животноводством, виноградарством. «Наряду с сельским хозяйством, район будет очень ценным туристическим центром, так как Ходжавендский район обладает большим туристическим потенциалом», - отметил он.

Алиев добавил, что армяне пытались арменизировать Азыхскую пещеру. «Посмотрите на уровень абсурда. Они заявляли, что в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь смеяться или что-то другое делать. Азыхскую пещеру открыли азербайджанские археологи, они же провели большие исследования. Армяне же сюда привезли ученых из ряда стран и устроили шоу. Можно сказать, пещере нанесен значительный ущерб», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в Ходжавендском районе, где имеется много исторических памятников, есть планы привлечь местных и иностранных инвесторов для строительства туристических центров и отелей. При этом Алиев добавил, что необходимо обеспечить защиту прекрасной природы Гадрута.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАДРУТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]