Гадрут станет международным культурно-историческим центром - Алиев

Власти Азербайджана планируют восстановить поселок Гадрут (Карабахский регион страны) и превратить его в международный культурно-туристический центр, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Историческая часть Гадрута будет восстановлена. (…) мы намерены превратить Гадрут в международный культурный и туристический центр», - сказал Алиев на встрече с общественностью Ходжавендского района.

По его словам, экономическое развитие поселка и Ходжавендского района будет связано с сектором АПК – растениеводством, животноводством, виноградарством. «Наряду с сельским хозяйством, район будет очень ценным туристическим центром, так как Ходжавендский район обладает большим туристическим потенциалом», - отметил он.

Алиев добавил, что армяне пытались арменизировать Азыхскую пещеру. «Посмотрите на уровень абсурда. Они заявляли, что в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь смеяться или что-то другое делать. Азыхскую пещеру открыли азербайджанские археологи, они же провели большие исследования. Армяне же сюда привезли ученых из ряда стран и устроили шоу. Можно сказать, пещере нанесен значительный ущерб», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в Ходжавендском районе, где имеется много исторических памятников, есть планы привлечь местных и иностранных инвесторов для строительства туристических центров и отелей. При этом Алиев добавил, что необходимо обеспечить защиту прекрасной природы Гадрута.

А.Салаева