Алиев: Успех Гадрутской операции позволил нам добиться своей цели – освобождения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о значении операции по освобождению поселка Гадрут в ходе Второй Карабахской войны.
"Среди операций, проведенных во время Второй Карабахской войны, Гадрутская операция имеет особое значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам добиться своей цели – освобождения Карабаха", - сказал Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
По словам главы государства, расположение Гадрута имеет особое значение в стратегическом плане, потому что это горная местность.
"Высоты, окружающие поселок, позволяют контролировать обширную территорию. Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения. В то же время со взятием Гадрута открылись новые возможности для наших дальнейших планов", - отметил Алиев.
Президент также подчеркнул, что вокруг Гадрута велись ожесточенные бои несколько дней.
По словам главы государства, еще одно значение Гадрутской операции заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что после Джабраила ВС Азербайджана пойдут в гадрутском направлении. «Они считали, что мы двинемся в Физулинском направлении. Хотя в Гадруте была дислоцирована их многочисленная живая сила, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало очень большой самоотверженности и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз продемонстрировали Армении и всему миру свою силу. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли», - сказал он.
Алиев также коснулся темы ложной информации, распространяемой армянскими СМИ во время боевых действий в Гадруте.
«Азербайджанской общественности хорошо известно, что в армянской печати было достаточно много лживой информации, связанной с Гадрутской операцией. После того, как мы очистили от оккупантов все горы, окружающие Гадрут, стало ясно, что взятие поселка требует просто определенного времени. Мы стремились взять поселок с минимальными потерями и добились этого. А руководство Армении и ее Министерство иностранных дел заявляли, что Гадрут находится в руках армян. Якобы они в очередной раз предприняли тактическое отступление и в настоящее время вернулись в Гадрут, выдворив оттуда азербайджанских солдат. Наблюдая за всей этой ложью, я просто удивлялся, потому что было очевидно, что Гадрут уже у нас. Я отдал приказ поднять в Гадруте флаг Азербайджана, чтобы положить конец армянской лжи. Только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли в Гадруте наш государственный флаг и отрапортовали мне, армянская официальная пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем азербайджанской армии», - сказал президент.
А.Салаева
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