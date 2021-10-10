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СНГ 10.10.2021 14:10

Перед падением самолета в Татарстане пилоты сообщили об отказе левого двигателя - Минниханов

Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе доложили об отказе одного из двигателей и запросили экстренную посадку, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал Минниханов.

По его информации, самолет поднялся в воздух в 9:05.

"Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ИФ), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сказал глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.

В результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шестеро пострадали и были госпитализированы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]