11 октября объявлено в Татарстане днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Власти Татарстана приняли решение об объявлении 11 октября днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Мензелинском районе, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"На совещании штаба, сформированного на месте (катастрофы - ИФ) в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шестеро пострадали и были госпитализированы в лечебные учреждения.

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.