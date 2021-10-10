11 октября объявлено в Татарстане днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Власти Татарстана приняли решение об объявлении 11 октября днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Мензелинском районе, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"На совещании штаба, сформированного на месте (катастрофы - ИФ) в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - сказала Галимова.
Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шестеро пострадали и были госпитализированы в лечебные учреждения.
По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.
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