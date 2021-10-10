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Регион 10.10.2021 15:10

В Иране заявляют, что страна располагает более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

Иранские специалисты теперь имеют в своем распоряжении более 120 кг обогащенного до уровня в 20% урана, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Мы превысили отметку в 120 кг", - приводят его слова в воскресенье западные СМИ.

Эслами пояснил, что такой уран нужен стране для поддержания работы исследовательского реактора в Тегеране. "Наш народ прекрасно знает, что они (западные страны - ИФ) должны были предоставлять нам обогащенное до 20% топливо. Однако они этого не сделали", - заявил он.

В сообщениях отмечается, что в августе 2021 года иранские запасы обогащенного на 20% урана оценивались в 84,3 кг.

Сообщение о наращивании запасов обогащенного урана в Иране поступают на фоне ожиданий возможного возобновления переговоров о возвращении Тегерана и Вашингтона к выполнению условий соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]