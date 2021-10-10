В Иране заявляют, что страна располагает более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

Иранские специалисты теперь имеют в своем распоряжении более 120 кг обогащенного до уровня в 20% урана, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Мы превысили отметку в 120 кг", - приводят его слова в воскресенье западные СМИ.
Эслами пояснил, что такой уран нужен стране для поддержания работы исследовательского реактора в Тегеране. "Наш народ прекрасно знает, что они (западные страны - ИФ) должны были предоставлять нам обогащенное до 20% топливо. Однако они этого не сделали", - заявил он.
В сообщениях отмечается, что в августе 2021 года иранские запасы обогащенного на 20% урана оценивались в 84,3 кг.
Сообщение о наращивании запасов обогащенного урана в Иране поступают на фоне ожиданий возможного возобновления переговоров о возвращении Тегерана и Вашингтона к выполнению условий соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).
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