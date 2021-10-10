Президент Чехии госпитализирован

Президент Чехии Милош Земанв воскресенье госпитализирован, сообщает чешское радио.

Главу государства доставили в военный госпиталь в Праге.

Источники заверили пражских журналистов, что речь идет о плановой госпитализации.

В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней.

В Чехии после парламентских выборов именно президент принимает решение, кому поручить формирование правительства. Парламентские выборы в стране прошли 8-9 октября. На них оппозиционный альянс сумел победить партию действующего премьера Андрея Бабиша.