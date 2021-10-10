Путин встретится с Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет 12 октября встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе у президента запланирована беседа с премьером Армении Николом Пашиняном в Кремле", - сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК).