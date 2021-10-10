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СНГ 10.10.2021 16:00

Путин встретится с Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет 12 октября встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе у президента запланирована беседа с премьером Армении Николом Пашиняном в Кремле", - сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]