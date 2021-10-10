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Дальнее зарубежье 10.10.2021 16:15

Массовая акция в поддержку экс-генпрокурора Молдовы, помещенного под домашний арест, прошла в Кишиневе

В центре Кишиневе в воскресенье состоялась многочисленная акция протеста с требованием о восстановлении в должности генерального прокурора МолдовыАлександра Стояногло, который был задержан на этой неделе и помещен под домашний арест, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Акция была организована Партией социалистов, но она прошла без партийной символики, и в ней участвовали и представители других политических сил. Собравшиеся требовали немедленного освобождения и восстановления в должности Стояногло, а также немедленной отставки всех, кто занимается делом экс-генпрокурора.

"Пусть эти прокуроры и судьи уйдут! Мы пришли сегодня сюда, чтобы не позволить возвращения к захваченному государству! Закон один для всех, и он не должен служить тем, кто у власти. Мы не позволим, чтобы в Молдове была установлена диктатура", - заявил один из организаторов акции, депутат от коалиции Партии коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

По данным организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил на митинге, что "власти устраивают беспредел, хотят подчинить себе Генпрокуратуру, но не занимаются реальными проблемами страны".

"Борьба с коррупцией - это не борьба с генеральным прокурором. Им просто нужен карманный прокурор... Из всего правительства только трое из них имеют некоторый опыт работы, остальные - в неправительственных организациях, они не знают, что делать и как управлять страной. Пандемия нарастает, люди умирают, цена растут. У этого правительства все вышло из-под контроля", - заявил Воронин.

Участники акции выступили "против сфабрикованных дел, политических преследований, телевизионного правосудия, бандитизма, когда гражданин может задерживаться с нарушением всех норм закона". Они держали плакаты с антипрезидентскими и антиправительственными лозунгами.

Протестующие приняли резолюцию, с требование "немедленно освободить и восстановить Александра Стоянолго в должности генпрокурора".

Стояногло был задержан на 72 часа в минувший вторник поздно вечером. В тот же день он был отстранен от должности Высшим советом прокуроров на основании обвинений по четырем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний.

Во время задержания Стояногло заявил журналистам, что "это месть президента Майи Санду". В свою очередь, глава государства заявила, что она не причастна к этому и не вмешивается в работу прокуроров.

Прокуратура Молдовызапросила для Стояногло 30 суток ареста в следственном изоляторе. Суд в Кишиневе в пятницу вечером вынес решение о домашнем аресте Стояногло сроком на 30 дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]