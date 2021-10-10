Причиной крушения самолета L-410 в Татарстане могла стать птица

Попадание птицы в двигатель могло стать причиной крушения самолета L-410 в Татарстане, заявил в воскресенье журналистам глава Мензелинского района республики Айдар Салахов, озвучивая версию трагедии.

"Пока, по предварительной версии, может быть, попало в двигатель что-то - или птица, или что. Отказал левый двигатель. Летчики, чтобы приземлиться и не упасть в населенный пункт, взяли влево, развернули самолет и хотели видимо дотянуть до аэропорта. Но буквально в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы самолет упал и перевернулся", - сказал Салахов.

Глава района опроверг версию о перегрузе самолета.

"Нет, он в штатном режиме, 20 пассажиров и 2 члена экипажа", - добавил Салахов.

Чиновник также сообщил, что судно проходило техобслуживание и взлетные исследования.

"Самолет по авиационным меркам - он не очень старый и не новый, но техобслуживание и взлетные исследования прошли у него", - утверждает Салахов.

По его словам, пока ведутся следственные действия, аэропорт не работает.

Родные погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане прибывают на место. С ними работают психологи.

Ранее сообщалось, что в результате крушения в Мензелинском районе самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шестеропострадали и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.

Между тем дочь погибшего пилота Михаила Беляева Анастасия рассказала "Интерфаксу", что у самолета L-410, потерпевшего катастрофу в Татарстане в воскресенье, ранее также неоднократно отказывали двигатели.

"Мой отец неоднократно жаловался на то, что в полете двигатели отключаются, происходит отказ двигателя. Он неоднократно (так - ИФ) сажал самолет. Когда я интересовалась, как дела, (он отвечал - ИФ): отказ двигателя, отказ двигателя", - сказала она агентству в воскресенье, добавив, что такие разговоры с отцом у нее шли уже не менее года.

Собеседница агентства уточнила, что ее отец был командиром этого самолета, сама она ранее неоднократно летала с ним и прыгала в этом аэроклубе с парашютом.

Она утверждает, что отец докладывал об отказах двигателей руководству Мензелинского аэроклуба (ДОСААФ), которому принадлежал самолет. "Руководство (аэроклуба - ИФ), естественно, было в курсе", - заявила дочь пилота.

"Интерфакс" не располагает комментарием руководства аэроклуба по этому поводу.

Между тем ранее в ДОСААФ заявили о приостановке полётов L-410 до выяснения причин авиакатастрофы в Татарстане.