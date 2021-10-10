Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Сербию

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась с визитом в Сербию, говорится в сообщении МИД АР.

"Цель визита – участие в мероприятии высокого уровня, посвященном 60-летию создания Движения неприсоединения (ДН)", - отмечается в сообщении.

В ходе визита Байрамов проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Сербии и другими официальными лицами.

Как сообщалось ранее, на мероприятие, которое состоится 11-12 октября в Белграде,приглашены лидеры стран-учредителей, а также министры иностранных дел всех стран-участниц ДН.

Организаторами мероприятия являются Азербайджан и Сербия.

А.Салаева