Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Сербию

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась с визитом в Сербию, говорится в сообщении МИД АР.
"Цель визита – участие в мероприятии высокого уровня, посвященном 60-летию создания Движения неприсоединения (ДН)", - отмечается в сообщении.
В ходе визита Байрамов проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Сербии и другими официальными лицами.
Как сообщалось ранее, на мероприятие, которое состоится 11-12 октября в Белграде,приглашены лидеры стран-учредителей, а также министры иностранных дел всех стран-участниц ДН.
Организаторами мероприятия являются Азербайджан и Сербия.
А.Салаева
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