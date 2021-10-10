Саакашвили продолжает голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, в настоящий момент полностью сконцентрирован на своей борьбе, продолжает голодовку в тюрьме грузинского города Рустави и намерен "довести это дело до конца".
Он написал об этом в Facebookв воскресенье.
Саакашвили добавил, что закончил прошлые личные отношения и сейчас счастлив в отношениях с Елизаветой Ясько, депутатом Верховной Рады Украины, с которой уже несколько месяцев живет вместе.
"На данный момент я вовлечен в гораздо более важную борьбу, чем моя личная жизнь. Однако, поскольку эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан ряд вопросов, я хочу вам ответить - все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живем вместе как полноценные партнеры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком", - проинформировал экс-президент Грузии.
В обращении Саакашвили упомянул и о своей официальной жене Сандре Руловс, призвав всех проявить к ней уважение. "Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой я отношусь с добротой, уважением и благодарен за невероятную совместную жизнь", - написал Саакашвили.
Появление обращения Саакашвили в соцсети Facebook для многих в Грузии стало неожиданным, так как ранее по заявлению представителей пенитенциарной Службы Грузии в тюремной камере он был лишен не только интернета, но возможности телефонных звонков, отмечают местные СМИ.
Между тем, ранее сообщалось, что Саакашвили, объявивший голодовку, начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки. "В минувший понедельник Саакашвили была изготовлена тюремная банковская карта, с помощью которой он имел доступ в местном магазине к приобретению по заявке различных продуктов, в том числе натуральных соков и меда. Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок меда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает - так или иначе его организм не находится на грани истощения", - заявил в минувшую пятницу журналистам начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
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