В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 032 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 492,179 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 017 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 10 человек (накануне - 16). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 664 человека.
От COVID-19 вылечились 473,023 тыс. (+1 тыс. 043 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 тыс. 492 человека.
За сутки медики провели 8 тыс. 385 тестов на коронавирус против 11 тыс. 679 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 952,737 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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