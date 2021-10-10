Трем задержанным по факту обрушения жилого дома в Батуми предъявлены обвинения

Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинения в нарушении правил техники безопасности при проведении строительных работ всем трем задержанным по факту обрушения 8 октября жилого дома в центре города Батуми, повлекшем за собой гибель людей.
Как говорится в сообщении прокуратуры, в ходе расследования, проведенного МВД Грузии, установлено, что в начале октября 2021 года владелец квартиры на первом этаже жилого дома N13 на улице 26 мая за соответствующее вознаграждение согласовал с двумя рабочими строительно-реконструкционные работы, которые включали снос как ненесущих, так и несущих конструкций (стен) на вышеуказанных участках.
"В ходе работ, которые проводились с 4 по 8 октября, с нарушением всех инженерных норм и правил техники безопасности были демонтированы как ненесущие, так и несущие конструкции, что нарушило прочность и устойчивость жилого корпуса и привело к его обрушению, в результате чего погибли девять находящихся в этом корпусе лиц, в том числе трое несовершеннолетних, а также было уничтожено недвижимое и движимое имущество", - отмечается в сообщении.
Прокуратура предъявила задержанным З.Б., Х.С. и Г.С. обвинение по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и причинение тяжких последствий).
В сообщении говорится, что прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок с требованием применения к обвиняемым в качестве меры пресечения заключение под стражу.
"По данному уголовному делу расследование продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры.
Один из подъездов 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В этой части дома было 15 квартир. В результате погибли девять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из-под завалов - остается в реанимации. По словам врачей, его состояние продолжает оставаться тяжелым.
В память жертв обрушения дома в Батуми 11 октября объявлено в Грузии Днем траура.
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