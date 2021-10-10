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СНГ 10.10.2021 18:55

Глава филиала ДОСААФ исключает ошибку пилотов разбившегося в Татарстане самолета

Самолет L-410, потерпевший в воскресенье крушение в Мензелинском районе Татарстана, управлялся опытными пилотами, возможность ошибки с их стороны практически исключена, заявил журналистам начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.

"Это были высококвалифицированные пилоты, очень известные в наших кругах. Поэтому ошибку с их стороны я исключаю практически", - сказал Нурмехаметов.

По его словам, технических предпосылок к трагедии также не было. "Данный самолет вчера работал прекраснейшим образом. Сегодня перед полетами то же самое: были проверки по всем контрольным листам", - заверил начальник филиала, отметив, что даже после отказа двигателя пилоты сообщали, что контролируют ситуацию.

Он подчеркнул, что конструкция самолета L-410 позволяла в нештатной ситуации совершить посадку в поле или на воду. "Тут надо разбираться, человеческий фактор или технический. Самолет исправен, люди опытные - у меня просто нет комментариев", - добавил Нурмехаметов.

Самолет L-410 с парашютистами местного Мензелинского аэроклуба ДОСААФ потерпел крушение утром в воскресенье. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, в том числе оба пилота, шестеро человек госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.

Глава Мензелинского района республики Айдар Салахов предположил, что в двигатель могла попасть птица.

Между тем дочь погибшего пилота Михаила Беляева Анастасия рассказала "Интерфаксу" со слов отца, что у самолета L-410, потерпевшего катастрофу в Татарстане, ранее неоднократно отказывали двигатели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]