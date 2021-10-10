Парламентские выборы прошли в Ираке

Иракские избиратели проголосовали в воскресенье на парламентских выборах, сообщают арабские СМИ.

Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны через сутки, а окончательные - через 10 дней.

Явка на выборах, по первым данным, была невысокой. За три часа до закрытия избирательных участков в иракском избиркоме ее оценивали в 30%.

Западные СМИ отмечают, что итоги выборов предсказать сложно, и неясно, сможет ли остаться у власти действующий премьер Мустафа аль-Кадими.

За ходом голосования следили наблюдатели от ЕС и ООН.