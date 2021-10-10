Немногим более ста человек требовали у здания парламента Грузии освобождения Саакашвили

Малочисленная акция с требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и назначения досрочных парламентских выборов состоялась в воскресенье перед зданием парламента в Тбилиси.
Организатор акции, лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая движение за освобождение из заключения Саакашвили, в котором, по ее словам, объединились более ста тысяч граждан, обращаясь к собравшимся, заявила, что власти незаконно удерживают в заключении экс-президента, и что "народ обязательно его освободит".
Она обвинила Россию в причастности к преследованию Саакашвили. "Эти коррумпированные власти (Грузии) полностью контролируются Россией. Задержание нашего президента произошло также по требованию Кремля", - заявила Чарквиани.
Под надзором полиции в акции участвовали немногим более ста человек.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
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