Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области России выросло до 34

Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области России увеличилось до 34, сообщает пресс-служба правительства области в воскресенье.
"В регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 32 умерших.
Отмечается, что сейчас госпитализированы 24 человека. Семеров тяжелом состоянии, четверо находятся на ИВЛ. По данным пресс-службы, всего зарегистрировано семь очагов отравлений.
В сообщении также говорится, что власти республики оповещают жителей восточных районов области о том, что опасность представляет алкоголь не только в пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках. Оповещение проводится в том числе с помощью десяти автомобилей с громкоговорителями. Полиция совместно с сотрудниками соцслужб, дружинниками и волонтерами проводят подворовой и подомовой обход, к этой работе присоединились и работники управляющих компаний.
Кроме этого, правительство запустило социальный проект, в рамках которого жители этих районов могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах одной из торговых сетей, сообщив, где приобрели контрафакт. "Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз", - отмечается в сообщении.
7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья.
Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере). Задержаны десять человек, восемь из них арестованы, остальные ожидают судов по избранию меры пресечения.
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