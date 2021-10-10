Президент Сербии надеется, что Москва предоставит Белграду самую благоприятную в Европе цену на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.

"Я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу президенту Путину, попросил (вице-премьера РФ Юрия) Борисова, и мне не стыдно это признать: мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе", - сказал Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

По его словам, энергокризис в Европе гораздо более серьёзный, чем думают. "Будут расти цены не только на продукты, но и строительные материалы, будут расти цены на всё во всей Европе. А как мы реализуем общественные инвестиции, если цены поднимутся на 25 процентов?" - добавил президент Сербии.

Он подчеркнул, что на Сербию кризис скажется в меньшей степени, так как ей "хватило смелости построить газопровод". "Если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы сделали? Взяли бы верёвку и...", - сказал Вучич.

По его словам, энергокризис в Европе продлится как минимум шесть месяцев, а может длиться и до двух лет. Сербский лидер добавил, что одной из причин энергокризиса стало поспешное введение углеродного налога ЕС, а также решение европейских стран не подписывать долгосрочные контракты на газ с Россией, принятое по политическим причинам.

Президент также назвал ошибочным отказ от угля и решение положиться на возобновляемые источники энергии.