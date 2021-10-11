США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о новом режиме Афганистана по его делам - госдеп

Делегация США 9-10 октября обсудила с представителями движения "Талибан" проблемы безопасности и соблюдения прав человека в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.
"Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности, терроризма и на вопросах безопасного выезда граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах афганского общества", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.
Он сообщил, что на переговорах обсуждался также вопрос о предоставлении Соединенными Штатами "значительной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".
"Дискуссии с США были откровенными и профессиональными. Американская сторона вновь заявила, что о движении "Талибан" будет судить по его действиям, а не только по его словам, отметил американский дипломат.
В свою очередь представитель "Талибан" назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.
Официальный представитель политического офиса "Талибан" Сухейль Шахин также сообщил агентству Associated Press (AP), что исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе переговоров заверил Вашингтон, что талибы привержены тому, чтобы афганская территория не использовалась экстремистами для нападений на другие страны.
В то же время, в субботу талибы исключили сотрудничество с США по противодействию деятельности группировки "Исламское государство" в Афганистане.
"Мы способны самостоятельно бороться с ИГ", - сказал Шахин.
Переговоры прошли в столице Катара Дохе.
Армения должна ответить за убийства мирных граждан в Гяндже – глава МИД Байрамов
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Сербию
Алиев: Успех Гадрутской операции позволил нам добиться своей цели – освобождения Карабаха
Азерэнержи отбирает подрядчиков на реконструкцию трех подстанций
Цены на нефть находятся на максимумах за несколько лет, Brent - $83,73 за баррель
Газовый кризис в Европе разрешится скорее, если ЕС увидит в РФ партнера, а не противника - постпред Чижов
Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на Украине
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 млн - университет Хопкинса
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии