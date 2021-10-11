Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нормальное.

"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в заявлении службы, распространенном в ночь на понедельник.

В нем отмечается, что артериальное давление у Саакашвили 120 на 90.

"В связи с голодовкой Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей", - отмечается в заявлении.

В воскресенье личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит. По словам врача, у политика заболевание крови.