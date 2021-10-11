Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.10.2021 09:42

Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нормальное.

"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в заявлении службы, распространенном в ночь на понедельник.

В нем отмечается, что артериальное давление у Саакашвили 120 на 90.

"В связи с голодовкой Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей", - отмечается в заявлении.

В воскресенье личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит. По словам врача, у политика заболевание крови.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЗДОРОВЬЕ, СОСТОЯНИЕ


Похожие новости


Голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили, заявляют в тюремном ведомстве У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник Глава МИД Грузии: Ни о какой экстрадиции Саакашвили на Украину речи не идет Спикер парламента Грузии обещает проконтролировать количество посетителей Саакашвили в тюрьме: не гостиница Саакашвили приехал в Грузию в надежде устроить госпереворот, считает премьер Гарибашвили Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]