Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нормальное.
"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в заявлении службы, распространенном в ночь на понедельник.
В нем отмечается, что артериальное давление у Саакашвили 120 на 90.
"В связи с голодовкой Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей", - отмечается в заявлении.
В воскресенье личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит. По словам врача, у политика заболевание крови.
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