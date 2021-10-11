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Дальнее зарубежье 11.10.2021 09:56

В Эстонии состоится церемония вступления в должность избранного президента Кариса

В Эстонии в понедельник состоится торжественная церемония вступления в должность избранного президента Алара Кариса (Alar Karis).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, на заседании высшего органа государственной власти он будет приведен к должностной присяге, после чего будет считаться приступившим к деятельности. Карис сменит на этом посту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), которая была президентом республики с октября 2016 года.

Во второй половине дня состоится совместный президентский прием для членов правительства, представителей конституционных институтов и высших государственных чиновников. На мероприятии выступят Карис, спикер парламента Юри Ратас (Juri Ratas) и премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

Карис избран главой государства в парламенте 31 августа в ходе второго тура безальтернативного голосования. За него проголосовали 72 депутата из 101, для избрания ему было необходимо получить не менее 68 голосов. В первом, также безальтернативном туре голосования, он набрал 63 голоса. Карис станет пятым президентом после восстановления независимости Эстонии в 1991 г. Президент в Эстонии избирается на пятилетний срок.

После избрания президентом Карис пообещал уделить основное внимание образованию, науке и инновациям. "Эстония должна быть умной и образованной страной. (Она должна быть) не в пятерке стран с самым образованным населением, а государством с самым образованным населением в мире. Предпосылки для этого у нас есть", - заявил он в интервью порталу телерадиовещания ERR.

Относительно России он сказал, что "между (нашими странами) в воздухе подвисло много тем для обсуждения, от вопросов маркировки границ до ситуации с гражданами, которые смотрят скорее в сторону Москвы, нежели Эстонии".

Отвечая на вопрос о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным, он отметил: "Для проведения такой важной встречи, сначала должна быть очень четкая причина, нужно понимать планируемый результат и нужно очень хорошо подготовиться. Если эти критерии будут соблюдены, это, конечно, можно будет обсудить".

Карис также пообещал в ближайшем будущем вынести на публичное обсуждение механизм избрания президента, которым сейчас, по его словам, люди недовольны.

В настоящее время в Эстонии сложная система выборов главы государства: президента выбирает парламент, но, если депутаты не смогут после ряда туров голосования избрать подходящую кандидатуру, в дело вступает коллегия выборщиков из депутатов парламента и представителей местного самоуправления. Если и они не смогут справиться с этой задачей, голосование вновь переносится в парламент. С такой системой пришлось столкнуться уходящей в отставку мало кому известной на момент избрания предшественнице будущего президента Кальюлайд.

Сейчас все больше политиков, в том числе и высшего ранга, выступают за изменение конституции и всенародное избрание президента.

Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Тартуской сельскохозяйственной академии, известен как ученый-биолог. Работал ректором Эстонского университета естественных наук (бывшая до 1991 года сельхозакадемия), ректором Тартуского университета, государственным контролером республики. В октябре 2017 года был избран директором Эстонского национального музея, где работал до избрания президентом республики.

С 1977 года женат на Сирье Карис (Sirje Karis, род. 1956), историке по образованию, работающий директором городского музея Тарту. В семье трое детей: дочь и два сына - и пятеро внуков.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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