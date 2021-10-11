МИД РФ назвал заявление албанского премьер-министра об объединении Албании и Косово неприемлемым

Заявление албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, продвижение планов создания "Великой Албании" подрывает стабильность в регионе, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Э.Рамы об объединении Албании и Косово. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям Резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона", - отметила Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, "подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы".
"Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской "государственности" на эту откровенную провокацию. Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией "сербского мира"", - подчеркивается в заявлении.
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