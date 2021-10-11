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Макроэкономика 11.10.2021 09:08

Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 октября ЦБА установил на уровне 1,9672 манат/1EUR (8 октября - 1,964 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 октября оставил на уровне 0,0237 маната/1RUB.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]