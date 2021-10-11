Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 октября ЦБА установил на уровне 1,9672 манат/1EUR (8 октября - 1,964 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 октября оставил на уровне 0,0237 маната/1RUB.

Б.Рустамбеков