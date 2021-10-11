Медведев: США используют Украину для противостояния с РФ

Власти США используют Украину только для противостояния с Россией, однажды это союзничество разлетится в прах, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"На Украине же зависимость полная - от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов). Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора (в том числе и для совместного "построения социализма"), то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией"", - заявил Медведев в статье, опубликованной в издании "Коммерсант".

Он также заметил, что Украина полностью зависит от США, а ее руководители абсолютно несамостоятельны. По мнению Медведева, страна находится под прямым иностранным управлением, которое даже жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами.

Медведев подчеркнул, что "такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах". "Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе - потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.