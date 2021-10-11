Цены на нефть находятся на максимумах за несколько лет, Brent - $83,73 за баррель

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник, достигнув максимальных значений за несколько лет.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 в понедельник составляет $83,73 за баррель, что на $1,34 (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена находится на максимуме за три года. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,44 (0,5%) - до $82,39 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,94 за баррель, что на $1,59 (2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,05 (1,3%) - до $79,35 за баррель.
За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года, пишет Trading Economics.
Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.
Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения.
Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. Штаты время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics.
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