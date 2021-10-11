Азерэнержи отбирает подрядчиков на реконструкцию трех подстанций

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчиков на реконструкцию и сдачу в эксплуатацию трех подстанций, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает три лота: реконструкцию 110/35/6-кВ-ной подстанции «№ 205» и ввод ее в эксплуатацию (лот-1); реконструкцию 110/35/6-кВ-ной подстанции «Зых» и ввод в эксплуатацию (лот-2); реконструкцию 110/35/6-кВ-ной подстанции «Пута» и ввод в эксплуатацию (лот-3).

Стоимость участия в каждом лоте - 2 тыс. манатов.

Компании, желающие принять участие в тендере должны предоставить в тендерную комиссию документ, подтверждающий реализацию в течение трех лет контрактов на реконструкцию и восстановление электростанций, подстанций, проектирование и строительство электростанций, подстанций с использованием современных технологий общей стоимостью не менее 30 млн манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 18 ноября. Тендерная процедура состоится 19 ноября в 15:00.

Телефон для справок: (+99412 490-09-27), контактное лицо – Араз Мамедзаде.

Б.Рустамбеков