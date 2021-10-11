Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

АПК 11.10.2021 14:13

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Фьючерс на алюминий превысил $3000 за тонну на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник. Ранее значения выше $3000 алюминий достигал в июле 2008 года.

По данным на 12:44 фьючерс с поставкой в январе 2022 года подорожал более чем на 2% к данным пятницы, до $3030 за тонну.

Цены на алюминий выросли на 50% с начала года на фоне восстановления экономики после локдаунов. Металл, востребованный во многих секторах, от пивных банок до iPhone, исключительно энергоемок. Свежий импульс цены получили благодаря ограничению энергопотребления в промышленности Китая и вызванному этим сокращению мощностей, порождающему риск глобального дефицита металла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АЛЮМИНИЙ, ЦЕНА


Похожие новости


Цена алюминия обновила 13-летний максимум Цена алюминия продолжает расти, обновила 13-летний максимум на LME Цена алюминия на LME подскочила до максимума с 2008 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]