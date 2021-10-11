Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Фьючерс на алюминий превысил $3000 за тонну на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник. Ранее значения выше $3000 алюминий достигал в июле 2008 года.
По данным на 12:44 фьючерс с поставкой в январе 2022 года подорожал более чем на 2% к данным пятницы, до $3030 за тонну.
Цены на алюминий выросли на 50% с начала года на фоне восстановления экономики после локдаунов. Металл, востребованный во многих секторах, от пивных банок до iPhone, исключительно энергоемок. Свежий импульс цены получили благодаря ограничению энергопотребления в промышленности Китая и вызванному этим сокращению мощностей, порождающему риск глобального дефицита металла.
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