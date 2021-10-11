Азербайджан почти 30 лет страдал от политики двойных стандартов – Алиев

Двойные стандарты к нормам и принципам международного права негативно сказываются на справедливом урегулировании конфликтов по всему миру, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Двойные стандарты и выборочные подходы к уважению норм и принципов международного права и решениям международных организаций, негативно сказываются на честном и справедливом урегулировании конфликтов по всему миру. Азербайджан также подвергался такому выборочному подходу на протяжении последних трех десятилетий. Пользуясь двойными стандартами, процветающими в международных отношениях, Армения, вопиюще нарушив нормы и принципы международного права, примерно 30 лет держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана», - сказал Алиев в ходе видеообращения в понедельник на форуме высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, который проходит в Белграде.

Глава государства подчеркнул, что Баку ценит постоянную поддержку государствами-членами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

«Неоценима поддержка, оказанная нам семью странами Движения неприсоединения, которые являются непостоянными членами Совета Безопасности ООН, во время Отечественной войны (Второй Карабахской войны осенью 2020 года – ИФ). Они не позволили принять одностороннее заявление для СМИ без ссылки на резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году. Тем самым эти страны продемонстрировали свою твердую приверженность принципиальной позиции Движения неприсоединения, которая вытекает из его документов», - добавил президент Алиев.

Э.Шафиев