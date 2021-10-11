Перспективы контактов с киевскими властями пока не просматриваются, хотя Путин готов к этому - Песков

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в понедельник статье для "Коммерсанта" о нынешнем украинском руководстве многое назвал своими именами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, многое называется своими именами", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, отражает ли статья Медведева позицию Кремля по вопросу российско-украинских отношений.

"Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством. Действительно мы неоднократно говорили о невозможности прямых контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня", - пояснил Песков.

По его словам, "в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях".

У Пескова также поинтересовались, являются ли с точки зрения Кремля бессмысленными попытки установить какие-то контакты с украинскими властями.

"Дело в том, что модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, и в этом контексте какие-то перспективы пока не просматриваются, хотя готовность президентом неоднократно декларировалась", - ответил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя саму статью Медведева, Песков заметил, что это "очень важная публикация в уважаемом издании".

В понедельник ночью в "Коммерсанте" была опубликована статья Медведева, где он назвал президента Украины Владимира Зеленского недоговороспособным из-за его заигрываний с местными националистами, а также в целом назвал нынешнее руководство этой страны несамостоятельным и полностью зависящим от США. В связи с этим зампред Совбеза РФ назвал бессмысленными и вредными отношения с нынешними киевскими властями и призвал дожидаться появления в Украине "вменяемого руководства".