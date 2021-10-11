Экономисты Goldman ухудшили прогнозы роста ВВП США в 2021-2022 гг

Экономисты американского банка Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики США в 2021 и 2022 годах на фоне медленного восстановления потребительских расходов.

Эксперты понизили прогноз роста ВВП США до 5,6% в 2021 году и до 4% - в 2022 году, говорится в сообщении банка для клиентов, на которое ссылается MarketWatch. Предыдущие прогнозы предусматривали рост на 5,7% и 4,4% соответственно.

Причиной ухудшения прогнозов эксперты называют сохраняющееся длительное время негативное влияние пандемии коронавируса на расходы потребителей в сфере услуг, а также ожидания, что дефицит полупроводников в мире сохранится до следующего года, тогда как монетарные стимулы, вероятно, будут сокращены.

Они также ожидают сохранения уровня расходов на услуги и товары краткосрочного пользования ниже показателя, наблюдавшегося до пандемии, в следующем году.