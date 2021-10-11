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СНГ 11.10.2021 14:16

Песков объяснил высокую смертность от коронавируса в РФ "непозволительно маленькими" темпами вакцинации

В Кремле заявили, что уровень вакцинации в РФ остается очень низким, чем и объясняется высокая смертность от коронавируса в стране.

"Президент взял давно это (ситуацию с коронавирусом) в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, "сделано - и об этом можно говорить с уверенностью - главное: для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки".

"Да, действительно уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - подчеркнул Песков.

По его словам, "пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами".

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]