В Кремле заявили, что уровень вакцинации в РФ остается очень низким, чем и объясняется высокая смертность от коронавируса в стране.

"Президент взял давно это (ситуацию с коронавирусом) в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, "сделано - и об этом можно говорить с уверенностью - главное: для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки".

"Да, действительно уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", - подчеркнул Песков.

По его словам, "пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами".

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