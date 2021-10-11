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Бизнес и законодательство 11.10.2021 15:10

Союз российских пивоваров просит ввести экспортную квоту на ячмень из-за роста цен

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союз российских пивоваров) просит ввести экспортные квоты на ячмень и солод и одновременно существенно повысить экспортные пошлины.

Соответствующее письмо председатель совета союза Даниил Бриман направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

По мнению союза, эти меры нужны для обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, на пиво.

Наблюдающийся "беспрецедентный" рост цен на пивоваренный солод приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году, считают пивовары. "Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.

В настоящее время в РФ действует "плавающая" пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по ячмень составляет $185 за тонну, размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя. На неделе с 6 по 12 октября экспортная пошлина на ячмень составляет $43,1 за тонну, она рассчитана исходя из цены в $246,6 за тонну. На неделе с 13 по 19 октября пошлина поднимется до $49,4 за тонну на фоне повышения цены до $255,6 за тонну.

Тарифная квота на экспорт российского зерна в этом году действовала с 15 февраля по 30 июня, ее объем составлял 17,5 млн тонн. Минсельхоз планирует снова ввести квоту - с 15 февраля по 30 июня 2022 года. В ее рамках ведомство предлагало выделить квоту на пшеницу.

По данным компаний, входящих в Союз российских пивоваров, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% превышает показатель января этого года. Среди причин подорожания солода - неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. При этом российский ячмень и солод в настоящее время активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен.

"Ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России: на 30 августа 2021 года было собрано 15,9 млн тонн ячменя, что почти на 2 млн тонн меньше аналогичного показателя прошлого года", - отмечается в письме Союза российских пивоваров. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. По прогнозам экспертов, на которые ссылается союз, урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 млн тонн.

В то же время и на мировом рынке ячменя происходит сокращение переходящих запасов - в 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет, отмечают пивовары.

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Тэги: РОССИЯ, ЯЧМЕНЬ, ЭКСПОРТ, РЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]