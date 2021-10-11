Цены на нефть уверенно растут, Brent больше $84 за баррель впервые за 3 года

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе торгов в понедельник. Brent находится на уровне, превышающем $84, впервые с октября 2018 года.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этого сорта на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 в понедельник составляет $84,26 за баррель, что на $1,87 (2,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,59 за баррель, что на $2,24 (2,82%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет.
Рост цен на энергоносители обусловлен во многом процессом экономического восстановления от последствий пандемий COVID-19. Увеличивающиеся темпы вакцинации способствуют отмене локдаунов и снятию ограничений, что еще больше стимулирует потребление и приводит к росту спроса.
В то же время энергетический кризис в Европе и Азии привел к скачку цен на газ и уголь, повысив привлекательность нефти как сырья для выработки энергии, пишет CNBC.
"Динамика на нефтяных рынках обусловлена импульсом, при котором межрыночные факторы, предполагающие ускорение инфляции, поддерживают "бычий" тренд в отношении стоимости нефти", - отметил аналитик CMC Markets Келвин Вонг.
При этом компании США пользуются ростом цен на нефть: на прошлой неделе количество пробуренных нефтяных скважин в стране увеличилось по итогам пятой недели подряд - на 5 штук.
Дополнительным драйвером по-прежнему выступает политика стран ОПЕК+. На прошлой неделе страны объединения приняли решение сохранить ранее принятый план наращивания добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). На этой неделе ОПЕК выпустит ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
"Рынок проявит интерес к тому, какие изменения будут внесены в структуру спроса, учитывая ожидания его роста из-за перехода с газа на нефть", - говорится в заметке ING Economics.
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