ГНС, ГАТ и Ассоциация национальных отелей создают совместную рабгруппу по вопросам налогов в отельном бизнесе

Государственная налоговая служба Азербайджана(ГНС), Государственное агентство по туризму (ГАТ), общественные организации и налогоплательщики в сфере отельного бизнеса создадут совместную рабочую группу.
Данное решение принято в ходе встречи представителей ГНС, ГАТ и общественного объединения «Ассоциация национальные отели», сообщает Служба.
В ходе встречи было отмечено, что одним из приоритетных направлений налоговой политики является создание горизонтальных отношений между налоговыми структурами и налогоплательщиками.
Также было отмечено, что во время пандемии COVID-19 одной из самой пострадавших сфер являлась туристическая. Но мероприятия, направленные на снижение негативных последствий пандемии, принесли свои результаты, что привело к росту оборота в сфере туризма в последнее время. Участники встречи также обсудили предложения, касающиеся устранения негативных последствий пандемии на туристический и отельный бизнес.
Б.Рустамбеков
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