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Туризм 11.10.2021 14:56

ГНС, ГАТ и Ассоциация национальных отелей создают совместную рабгруппу по вопросам налогов в отельном бизнесе

Государственная налоговая служба Азербайджана(ГНС), Государственное агентство по туризму (ГАТ), общественные организации и налогоплательщики в сфере отельного бизнеса создадут совместную рабочую группу.

Данное решение принято в ходе встречи представителей ГНС, ГАТ и общественного объединения «Ассоциация национальные отели», сообщает Служба.

В ходе встречи было отмечено, что одним из приоритетных направлений налоговой политики является создание горизонтальных отношений между налоговыми структурами и налогоплательщиками.

Также было отмечено, что во время пандемии COVID-19 одной из самой пострадавших сфер являлась туристическая. Но мероприятия, направленные на снижение негативных последствий пандемии, принесли свои результаты, что привело к росту оборота в сфере туризма в последнее время. Участники встречи также обсудили предложения, касающиеся устранения негативных последствий пандемии на туристический и отельный бизнес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГАТ, ГНС, РАБГРУППА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]