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Внешняя политика 11.10.2021 15:15

Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и двустороннюю повестку

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в понедельник обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Встреча состоялась в Белграде на «полях» форума высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также коснулись текущей ситуации в регионе», - указывает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов и Чавушоглу также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЧАВУШОГЛУ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]