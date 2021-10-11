Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и двустороннюю повестку

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в понедельник обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Встреча состоялась в Белграде на «полях» форума высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также коснулись текущей ситуации в регионе», - указывает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов и Чавушоглу также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.

Э.Шафиев