Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по тарифам на транзитные грузоперевозки ж/д и морским транспортом

В Азербайджане планируют внедрить льготы на действующие тарифы на транзитные грузоперевозки железной дорогой и морским транспортом.

«В Баку под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева состоялось заседание Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам. Участники заседания провели обмен мнениями о текущем состоянии транзитных перевозок через Азербайджан и обсудили процесс создания электронного портала с применением принципа «единого окна», - говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

По итогам заседания было принято решение предоставить в Секретариат КС предложения по тарифам на услуги по транзитным грузоперевозкам по железной дороге и морским транспортом, а также на услуги, оказываемые в морском порту по транзитным грузам, и по льготам на действующие тарифы.

«Что касается электронного портала с применением принципа «единого окна», то на нем будут отражены единые тарифы по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог, морского транспорта, морских портов и морских терминалов, процедура пересечения границы, правила и условия грузоперевозок, в том числе условия договора и порядок его заключения и другие вопросы», - отмечает ведомство.

Координационный Совет Азербайджана по транзитным грузоперевозкам является коллегиальным органом исполнительной власти, созданным в целях привлечения транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие по территории страны и обеспечения высококачественной перевозки.

Н.Аббасова

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