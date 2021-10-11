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Транспорт и связь 11.10.2021 15:18

Госструктуры Азербайджана подготовят предложения по тарифам на транзитные грузоперевозки ж/д и морским транспортом

В Азербайджане планируют внедрить льготы на действующие тарифы на транзитные грузоперевозки железной дорогой и морским транспортом.

«В Баку под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева состоялось заседание Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам. Участники заседания провели обмен мнениями о текущем состоянии транзитных перевозок через Азербайджан и обсудили процесс создания электронного портала с применением принципа «единого окна», - говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

По итогам заседания было принято решение предоставить в Секретариат КС предложения по тарифам на услуги по транзитным грузоперевозкам по железной дороге и морским транспортом, а также на услуги, оказываемые в морском порту по транзитным грузам, и по льготам на действующие тарифы.

«Что касается электронного портала с применением принципа «единого окна», то на нем будут отражены единые тарифы по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог, морского транспорта, морских портов и морских терминалов, процедура пересечения границы, правила и условия грузоперевозок, в том числе условия договора и порядок его заключения и другие вопросы», - отмечает ведомство.

Координационный Совет Азербайджана по транзитным грузоперевозкам является коллегиальным органом исполнительной власти, созданным в целях привлечения транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие по территории страны и обеспечения высококачественной перевозки.

Н.Аббасова

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Тэги: ТРАНСПОРТ, ТАРИФЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]