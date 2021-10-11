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Дальнее зарубежье 11.10.2021 15:25

Шалленберг стал новым главой правительства Австрии

Бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг в понедельник приведен к присяге на посту федерального канцлера - главы австрийского правительства, передает агентство dpa.

Церемонию провел президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Шалленберг ранее заявлял журналистам, что ему предстоит "непростая работа в непростое время".

"Сложно - каждому из нас", - подчеркивал он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что решил уйти в отставку после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования. Сам Курц заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на экспертов, что Курц, вероятно, предложил главу МИД Шалленберга на пост канцлера, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.

В свою очередь новым главой МИД Австрии становится экс-посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]