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ТЭК 11.10.2021 17:50

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен - СМИ

Сильный пожар, вспыхнувший ранее в понедельник на нефтяном комплексе в районе Захрани на юге Ливана, удалось потушить, передает агентство Associated Press (AP).

Министр энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд заявил, что пожар начался, когда рабочие переливали бензин из одного резервуара в другой. По его словам, во время пожара, который длился более трех часов, выгорело почти 250 тыс. литров бензина.

AP отмечает, что пострадавших в результате происшествия нет.

Из-за возгорания на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место пожара прибыли пожарные машины.

Недалеко от места пожара расположена главная электростанция Ливана, которая два дня назад перестала работать из-за нехватки топлива. В результате Ливан столкнулся с серьезным энергетическим кризисом. Теперь жители страны остаются без электричества до 22 часов в сутках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЛИВАН, НЕФТЬ, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]nterfax.az